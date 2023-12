Microfinance : Victorine A. Ndeye octroie un financement de 10 millions F CFA au guichet de la mutuelle d'épargne et de crédit de Saly

Un financement global de 10 millions de francs CFA a été octroyé au guichet de la mutuelle d'épargne et de crédit de Saly par le ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire.





Ces 10 millions de francs CFA sont destinés à une ligne de financement pour l'autonomisation des femmes.





Victorine Anquediche Ndeye, ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire a salué la remarquable organisation des femmes de Saly.





La Ministre assure que leur souci majeur est d'accompagner les mutuelles dans leur développement notamment celles qui sont jeunes ou qui sont en difficultés.





"Nous avons des lignes de financement au ministère pour renforcer et accompagner la mutuelle. Des diligences sont en train d'être faites et nous espérons pouvoir revenir bientôt avec une annonce très forte. Mais au-delà de cela, nous sommes venus avec les deux programmes du ministère : il y a le volet microfinance et le programme économique et solidaire dans la mesure où cette mutuelle a été greffée sur une fédération de groupements. Donc, cette approche mutualiste, on la vit réellement avec cette mutuelle c'est tout le sens de notre intérêt à vouloir les accompagner", a expliqué Victorine Anquediche Ndeye.





Ainsi, la ministre a exprimé son engagement au service des populations afin de satisfaire au mieux leur besoin. "Cheminer et grandir ensemble", c'est d'ailleurs ce à quoi elle invite les acteurs de la microfinance.