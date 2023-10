Migration irrégulière : 3 838 migrants irréguliers, dont 224 femmes et 201 mineurs interceptés par la marine

Ils sont 3 838 migrants irréguliers, dont 224 femmes et 201 mineurs, à être secourus et 26 pirogues interceptées durant ces deux dernières semaines par la marine nationale.



Au total, 4 471 migrants originaires principalement du Sénégal, de la Gambie, de Guinée et du Mali ont été débarqués à la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar durant le mois d'octobre 2023.