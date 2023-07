Migration irrégulière : La stratégie nationale de lutte validée jeudi





Le Premier ministre, Amadou Ba préside une rencontre de validation politique de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière (SNLMI) et son Plan d’actions opérationnel, ce jeudi, à l’hôtel Terrou-Bi, à partir de 09 heures, annonce un communiqué transmis à l’APS.





Cette stratégie a fait l’objet d’une validation technique en novembre dernier par les acteurs de la société civile sénégalaise, des organisations et autres partenaires.





Le président de la République a procédé à la création par décret n°2020-2393 du 30 décembre 2020, du comité Interministériel de lutte contre l’émigration clandestine (C.I.L.E.C). L’objectif vise à « lutter plus efficacement contre l’émigration irrégulière qui a causé beaucoup de pertes en vies humaines sur les routes migratoires ».





Les missions du comité consistent, entre autres, à « élaborer la stratégie nationale et le plan opérationnel de lutte contre l’émigration clandestine et suivre leur mise en œuvre en rapport avec toutes les entités concernées ».





Il s’agit aussi de « suivre et coordonner l’action des services compétents en matière d’émigration et de surveillance des frontières » et (…) « d’organiser des appuis aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le phénomène ».





La rencontre de validation politique se tiendra en présence du ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a précisé le texte