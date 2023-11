Migration irrégulière : Macky Sall somme Amadou Ba de "neutraliser les départs"

Le président de la République a demandé au Premier ministre, mercredi, en Conseil des ministres, de faire prendre aux ministres concernés des mesures capables de ‘’neutraliser les départs’’ de migrants à partir du territoire sénégalais.





‘’Le chef de l’État a évoqué la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre l’émigration clandestine en demandant au Premier ministre […] de faire prendre des mesures sécuritaires, économiques, financières et sociales d’urgence’’, écrit le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana.





Le but de ces mesures, a ajouté M. Fofana dans le communiqué du Conseil des ministres, est de ‘’neutraliser les départs d’émigrants à partir du territoire national’’.