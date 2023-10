Migration irrégulière : Six pirogues parties du Sénégal ont accosté aux Canaries





Le décompte se poursuit. Depuis mercredi, les pirogues continuent d'accoster au large de l’Espagne.





Ce vendredi 06 octobre, "six pirogues parties du Sénégal viennent d’accoster à El Hierro, Gran Canaria et Tenerife avec respectivement 78, 62, 112, 93, 72 et 82 personnes, d'après nos confrères de PressAfrik. Il s'agit d'un total de 499 migrants, hommes, femmes et enfants.





Depuis mercredi, 1682 personnes ont quitté le Sénégal pour l’Espagne.