Militaires sénégalais tués au Mali (2/3) : le marin Eugène Mingou venait de se marier

L’Observateur a recueilli dans son édition de ce jeudi les témoignages de proches des trois soldats sénégalais de la Minusma tués au Mali dans l’explosion d’une bombe artisanale. Voici celui de Claude Michel Sagna, ami de la victime originaire de Ziguinchor.



Eugène Minguou est l’une des trois Casques bleus sénégalais de la Minusma décédés dans l’explosion d’une bombe artisanale mardi dernier dans le centre du Mali. Sur sa page Facebook, un de ses amis nommé Chaude Michel Sagna a posté un témoignage court et poignant. Il dit : «Nouvellement marié et là, tu es parti à jamais. Repose en paix grand Eugène.»



Eugène Minguou est originaire de Ziguinchor. Son nom complet est Eugène Idrissa Bathyne Mingou. Il était en service à la Marine nationale. Il a donné sa vie pour le Mali dans l’explosion survenue à hauteur du village de Songobia, entre Ogassagou et Sévaré. Leur convoi revenait d’une mission de ravitaillement.



