Mines : Le Sénégal a participé au Congrès annuel de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC)

Le Sénégal a participé au congrès annuel de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC).Cette rencontre est décrite par certains sites canadiens comme "le plus grand événement du secteur minier réunissant jusqu’à 30 000 participants venus de plus de 130 pays du monde entier". Le Sénégal a été représenté par le ministre des Mines et de la Géologie, qui en a profité pour faire des rencontres et présenter les opportunités que le secteur minier sénégalais peut offrir.





"A l'instar de nombreux pays de la planète regorgeant d'importantes ressources minières, le Sénégal a été représenté audit congrès par le Ministère en charge des mines dont la délégation était composée de certains de ses démembrements tels que la Direction de la Géologie, la DGM, le Cabinet, le SGNS, Secrétariat technique en charge du Contenu local dans le secteur des mines et la Société d'Exploitation des Mines de Fer du Sénégal Oriental (MIFERSO). Au chapitre des activités, la délégation a effectué plusieurs rencontres B/B avec des responsables de sociétés minières ou de potentiels investisseurs qui, pour la plupart, sont attirés par le Sénégal. La délégation a également fait le tour de certains stands aux fins de présenter les opportunités qu'offre le secteur minier du Sénégal. En effet, elle a pris part à des sessions et panels organisés dans ce sens", lit-on dans une note reçue à Seneweb. Le congrès s'est tenu du 03 au 06 mars 2024 au "Metro Centre de Convention de Toronto", au Canada.