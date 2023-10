Ministère du Pétrole : le promoteur immobilier véreux, la coopérative et les 130 millions F CFA

Mohamed Bâ, promoteur immobilier, a été arrêté suite à une plainte de la coopérative d'habitat du ministère du Pétrole et des Mines. Selon L'Observateur, qui donne l'information, plus de 140 millions de francs Cfa sont en cause.



Tout est parti, narre le journal, de l'attribution suivant arrêté du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique d'une superficie de 60 hectares dans la commune de Diender à ladite coopérative dont les membres ont signé un protocole avec le promoteur Amadou Moctar Diagne pour la livraison de 600 parcelles, moyennant le versement d'un acompte de 140 millions.



Mais, les travaux seront bloqués par des paysans de la localité. C'est là que Bâ entre en jeu, souligne L'Obs. Celui-ci renseigne que le mis en cause, revendiquant le titre de ''médiateur'' des paysans, fixe le dédommagement à 90 millions.



Les travaux à nouveau bloqués, la coopérative saisit le maire de la commune de Diender. L'édile convoque une réunion avec les différentes parties prenantes. Au cours de laquelle les paysans révéleront n'avoir jamais mandaté Bâ. Il s'y ajoute, rapporte le journal, que les destinataires n'aurait reçu que 19 millions sur les 90 millions versés en guise de dédommagement.



Face aux enquêteurs, le mis en cause a soutenu avoir signé un protocole d'accord avec le promoteur Amadou Moctar Diagne de la société Moct'art. Lequel stipule en son article 3, défend Bâ, "que la société Moct'art percevra une commission de 30% sur les 15 hectares pour sa rémunération, la population 50%, et la commune de Diender 20%." Ce que Diagne a rejeté en bloc, expliquant que le protocole a été annulé d'un commun accord.



En plus des 90 millions, la coopérative dénonce dans sa plainte le paiement de 59 millions à la demande de Mohamed Bâ pour des travaux de terrassement qui n'ont jamais été réalisés. Au terme de sa garde a vue, le mis en cause a été déféré hier.