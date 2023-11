Ministre porte-parole et Coordonnateur de la Com de la Présidence: Yoro Dia effectue sa première visite officielle à Seneweb

Nommé ministre porte-parole chargé de la Coordination de la Communication de la Présidence de la République lors de la formation du gouvernement du 17 septembre 2022, Yoro Dia a choisi Seneweb pour sa première visite dans un organe de presse ce lundi.







Un choix justifié par “le poids du premier site d’information du Sénégal et de son statut de leader en Afrique de l’ouest francophone”, a expliqué le patron de la com du Président de la République. ‘’Personnellement j’apprécie ce que vous faites. Je connaissais la dimension de Seneweb quand je travaillais dans la com Google avec mon ami Tidiane Déme. A l'époque c'était une fierté pour moi de voir un site d’information sénégalais être premier en Afrique de l’ouest francophone. Je suis plus que fier de voir que Seneweb est leader. C’est pourquoi j’ai choisi Seneweb pour ma première visite officielle en tant que ministre’’, a indiqué Yoro Dia.





‘’Aujourd’hui, il continue de garder le cap, ajoute-t-il. Seneweb crée des emplois et je dis qu'il n’appartient plus à Salam Fall qui l’a créé. C’est un patrimoine national vu son rayonnement continental, il permet à notre pays de tenir son rang comme l'Ucad dans l'enseignement supérieur. J'ai effectué cette visite de courtoisie pour vous féliciter pour tout ce que vous faites. Je connais l’importance du numérique qui est devenu l’avenir de la communication notamment dans un pays composé en majorité de jeunes.’’





Le PDG de Seneweb, Abdoulaye Salam Fall qui a accueilli le ministre Yoro Dia l’a félicité pour son “ouverture envers les médias privés”.