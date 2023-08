Mise en œuvre de la CMU dans la région de Matam : Les acteurs veulent l’application du plan sésame pour les personnes âgées

Le Service régional de Matam a organisé le vendredi 04 août, une session de partage d’informations avec les correspondants de presse de la région à l’initiative du Conseiller technique chargé des Médias et des Relations publiques de l’ANACMU, Aly FALL.

Occasion pour le chef de Service de la CMU à Matam, Pape Malick KANE d’informer que la région est maintenant admise dans le projet ISMEA de la Banque mondiale, lequel reverse les cibles des initiatives de gratuité 0-5 ans et de la césarienne dans les mutuelles de santé à l’image de ce qui se fait dans les régions de Tambacounda, Kaffrine, Sédhiou, Ziguinchor, Kolda et Kédougou.

Pape Malick KANE a ensuite estimé à 145.581 bénéficiaires, la population globale assurée à travers les mutuelles de santé de la région, soit 19% de taux de couverture et s’est réjoui de la mise en place de trois mutuelles départementales d’assurance maladie fonctionnelles, de la mise en place du personnel technique de ces MDAM, de la dotation en logistique roulante et équipement bureautique à ces MDAM et de l’entrée en vigueur des cartes individuelles des bénéficiaires.





Il a également informé la presse régionale que près d’un milliard de Francs soit 972 352 774 FCFA ont été injectés dans la région de Matam de 2017 à maintenant au titre des subventions accordées aux mutuelles de santé mais également de dépenses de prestations.





Aujourd’hui, les défis majeurs de la région de Matam restent l’amélioration du taux de couverture des mutuelles de santé, le renforcement de la communication sur la CMU, la digitalisation du dispositif de la CMU, la synergie d’actions autour des mutuelles de santé ou encore la mise en œuvre de la gratuité du plan sésame dans les centres de santé. Justement à propos du plan sésame, destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus, tous les acteurs ont plaidé pour son application dans la région. « Le plan sésame n’est pas appliqué ici sans qu’on ne sache les raisons. Il faut qu’il soit mis en application conformément aux directives du chef de l’Etat. Nous sommes d’égal dignité avec les autres Sénégalais des autres régions », s’est insurgé Pape Mokhtar NDIAYE, Président du collectif des journalistes de la région et correspondant de Sud quotidien à Matam.