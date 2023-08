Mise en œuvre des projets du Président de la République : Touba décerne un satisfécit au Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo

Le Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) Mamadou Mamour Diallo a effectué sa ziara auprès des autorités religieuses de Touba à quelques jours du grand Magal. Il a été reçu par le khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké aux environs de 15 heures. Le guide religieux a magnifié les travaux en cours et les efforts de l’Etat en matière d’assainissement de Touba par le Président de la République, son Excellence Macky Sall. « Vous nous inspirez confiance. Nous vous félicitons et vous encourageons pour ce que vous êtes en train de faire », a témoigné le Guide religieux. Après cette audience, le Directeur Général de l’ONAS accompagné par une forte délégation et des agents de l’ONAS ont été les hôtes du porte-parole du khalife, Serigne Bassirou Abdou Kadr.





Le porte-parole a également relevé les efforts de l’ONAS et des services de l’Etat pour réduire les impacts des inondations. Serigne Bassirou Abdou Kadr a noté que les mesures conservatoires ont réduit de manière significative l’ampleur des inondations dans la cité religieuse. « Entre Mbacké et Touba, après la pluie, on mettait beaucoup de temps. Mais depuis la mise en place de la pompe, la circulation n’a pas connu de perturbations. Les eaux sont évacuées après la pluie au bout de quelques heures », a laissé entendre le porte-parole du Khalife, Serigne Bassirou Abdou Kadr. D’ailleurs, il a témoigné la volonté du Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo de conduire à terme les projets structurants en cours d’exécution dans la cité religieuse. « Vous venez régulièrement assurer vous-mêmes, le suivi de la mise en œuvre des projets. Personne ne doute de votre engagement à réduire les inondations. Votre dévouement pour cette ville n’est pas à démontrer. Cela ne nous étonne pas. Vous n’avez pas attendu votre nomination pour s’intéresser à Touba », a rapporté le porte-parole du Khalife.