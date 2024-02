Miss Monde 2024 : la candidate du Sénégal dévoilée

L'information vient de parvenir à Seneweb par le biais du Comité national de Miss Sénégal. La charmante Fatou Lô est l'unique candidate retenue pour représenter le Sénégal à cette coupe du monde de beauté à Mumbai en Inde pour sa 71 ème Édition. Fatou Lô, 22 ans, est diplômée en Qualité Hygiène Sécurité Environnement ( QHSE). Elle prendra part au nom du Sénégal à ce grand rendez-vous de concours de beauté à Mumbai le 9 mars 2024. Ce concours n'a pas été organisé depuis la crise sanitaire de la Covid-19.





Le départ de la délégation sénégalaise est prévu ce 17 février pour New Dehli pour trois semaines de compétition et de découvertes dans plusieurs villes comme Srinagar, Jammu au Cachemire, Varanasi, Agra , Rajasthan , Jaipur...

En marge de ce grand événement mondial, l’Etat du Sénégal, à travers le ministère de la Culture et du Patrimoine historique a déployé l'Orchestre National et une vingtaine d'artistes sur place pour vendre l'identité culturelle sénégalaise. Le ''Ngoyan'' du Saloum et des expositions marqueront l'événement.