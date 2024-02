Miss Monde : L’OMART appelle l’Etat du Sénégal à protéger le comité miss Sénégal

L'Inde accueille l'un des concours de beauté les plus attendus à travers le globe, Miss Monde. À cet événement, on note la présence de la Sénégalaise Fatou Lo. Une participation saluée par l’Observatoire de la Musique et des Arts (OMART Sénégal) dans un communiqué publié ce mercredi 28 février. L’organisation félicite en particulier les “efforts consentis par le comité Miss Sénégal” en vue de la participation de la Miss Sénégal en Inde.





Rappelant que le comité Miss Sénégal a honoré en 2019 sa première participation à ce rendez-vous de la beauté, sous l’ère d’Aminata Badiane, l’OMART a félicité cette dernière qui, selon la note, tient debout “malgré des coups bas et des bruits de caisses de résonance qui œuvrent quotidiennement à arrêter une marche déjà si belle et irréversiblement vers le sommet de la beauté et de la très belle planète des Miss du monde, où tout est perfection”.





L’organisation invite les médias locaux à faire preuve de patriotisme dans ce qu'elle qualifie de “grand rendez-vous des cultures et du tourisme”.