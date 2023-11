Mlomp : une histoire de chiots vire au drame

Malang Sambou a succombé lors de son évacuation à l'hôpital. D'après le récit de Source A, il a été roué de coups et poignardé par son voisin Fabourama Sambou. Le drame s'est produit à Mlomp, un village situé à une trentaine de kilomètres de Bignona.



"Le nommé Malang Sambou a alerté Fabourama Sambou sur la présence à plusieurs reprises de chiots dans sa concession", narre le journal. Celui ci rapporte que les chiots dévoraient les poulets et les poussins du voisin. Ne supportant plus cette situation, il s'est rendu chez son voisin le sommant de venir récupérer ses chiots.



Source A rapporte qu'au lieu de s'exécuter, le propriétaire des jeunes chiens va piquer une colère noire, rouant de coups son voisin avant de le poignarder à mort au niveau du coeur.



Son présumé meurtrier a été arrêté par les gendarmes.