Mobilité urbaine réglementée : Le Sénégal est-il prêt à s'inspirer de l'exemple de la Côte d'Ivoire ?

À une époque où la mobilité et la com modité règnent en maître, l'évolution des transports grâce aux services de taxis en ligne a été tout simplement révolutionnaire . Cependant, le succès et l'efficacité de ces services sont étroitement liés au cadre législatif dans lequel ils opèrent. Alors que les pays voisins et les grandes villes prospèrent, que des villes comme Abidjan récoltent les fruits d'investissements stratégiques et de réglementations progressives, il est grand temps d'examiner le rôle crucial de la législation dans la promotion d'un écosystème de taxis électroniques confiant et efficace dans notre propre région. L'augmentation indéniable des services de VTC tels que Yango, Yassir et Heetch à Dakar est significative, mais l'absence d'un cadre juridique nuit au bon fonctionnement de cette nouvelle forme de mobilité urbaine.





En Côte d'Ivoire, l'impact d'une réglementation claire dans le secteur des VTC est indéniable. Ces lois ont créé un environnement propice aux investissements, favorisant le développement rapide du secteur des VTC et améliorant de manière significative l'expérience de la mobilité pour des milliers d'utilisateurs quotidiens.





Un article de Jeune Afrique a minutieusement décortiqué le cadre juridique ivoirien relatif au secteur des VTC, devançant son homologue sénégalais : "Après une période de flou juridique, le gouvernement ivoirien a publié le 15 décembre 2021 un décret pour mettre de l'ordre dans le secteur, en distinguant les propriétaires de flottes dont certains possèdent jusqu'à 1 000 véhicules, les gestionnaires, les chauffeurs, et enfin les sociétés de VTC qui assurent l'interface des trajets via leurs applications respectives. Contrôles techniques, licences, assurances, protection des données..."





Les progrès réalisés en Côte d'Ivoire posent une question cruciale : N'est-il pas temps pour le Sénégal de bénéficier d'un modèle similaire et d'établir une réglementation claire pour le secteur des VTC ?