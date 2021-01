Moïse Sarr : «Si Diary Sow nous entend ou nous lit, j’aimerais lui dire que…»

Près de deux semaines que la meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019 est portée disparue en France. Depuis, ce sont des jours «d’absence inquiétante, d’interrogations et d’anxiété», selon le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr.Mais, l’invité du «Jury du dimanche», sur iRadio/iTv de ce 17 janvier, s’est voulu rassurant. «Nous allons la retrouver saine et sauve. Nous avons des raisons d’espérer. A l’heure actuelle, nous avons de bonnes raisons d’espérer qu’elle est en vie. Je le dis parce que jusqu’à présent, aucune piste n’a été écartée. Et la piste criminelle ne semble pas, pour le moment, être privilégiée», a-t-il déclaré.Ainsi, Moïse Sarr a profité de cette antenne pour lancer un message à Diary Sow, en deuxième année de classe préparatoire au lycée Louis Le Grand de Paris (France). «Si Diary Sow nous écoute, nous entend ou nous lie, j’aimerais lui dire que sa famille - que j’ai eu à visiter avec le ministre Serigne Mbaye Thiam où j’ai vu une maman qui est digne dans la douleur, certes, il y a le stress - et tout le peuple sénégalais l’attendent à bras ouverts».Par ailleurs, toujours dans le cadre des recherches, le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Sénégalais de l’extérieur, a informé qu’à Paris, il y a la Task force, qui est un comité de gestion de crise avec à sa tête l’ambassadeur du Sénégal, qui travaille directement avec les services français compétents. «Nous devons tous faire confiance à l’Etat du Sénégal et aux services français qui sont mobilisés, depuis que la déposition a été faite. On a noté aussi une forte mobilisation des Sénégalais avec un élan de solidarité exceptionnelle, à commencer par le chef de l’Etat qui, dès le début, à instruit le ministre des Affaires étrangers et des Sénégalais de l’extérieur, qui a répercuté cette instruction à l’ambassadeur, et tous les jours nous recevons des rapports».