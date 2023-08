Monde fou à l’inauguration du terrain de Liberté 6 : Pari réussi pour Elimane Lam

Pari tenu pour l'homme d’affaires et dirigeant sportif Elimane Lam ! Avec les habitants de Liberté 6 sans distinction, Elimane Lam a célébré avec faste l’ouverture du terrain synthétique de football dans le quartier devant une parterre de hautes personnalités.





Les ministres de l’urbanisme et de la jeunesse, Abdoulaye Saydou Sow et Pape Malick Ndour ont été présents. Le Primature a aussi envoyé une délégation.





Le ministère des Sports a été représenté par le Dage Mamadou Ngom Niang. Le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye était de la partie. Souleymane Camara maire de la commune était aussi présent. Mbaye Guèye EMG aussi à honoré de sa présence. A côté de ceux-là, on a noté la présence du parrain Mady avec une forte délégation de Génération Foot.





Il y’a eu aussi la présence des hommes d’affaires comme Abdoul Aziz Ndiaye, Moustapha Sow, Cheikh Seck, Birane Ndour, Bara Guèye, Abdoulaye Thiam ANPS, entre autres…





Les sportifs aussi n’étaient pas en reste. Les lutteurs Modou Lo et Baboye, le basketteur Youssou Ndoye étaient de la partie. Les artistes se sont aussi déplacés. On a remarqué la présence de Wally Ballago Seck qui a joué au football dans le match de Gala avant de jouer une chanson de son répertoire. Viviane, Pape Diouf, Sidy Diop, Da Brains, Ngaka Blindé, VJ, Bilou, Deug E Tee ont tous marqué de leur présence par des prestations XXL au grand bonheur des habitants de Liberté 6.





Les bénéficiaires (toutes les couches de Liberté 6) sont venus nombreux et... spontanément pour célébrer l’ouverture de cette toute nouvelle installation sportive et profiter d'un match de gala historique entre les légendes de Liberté 6 et la Génération 2002 avec El hadj Diouf, Khalilou Fadiga, Alassane Ndour, Henry Camara entre autres..





Ce joyau qui a été entièrement financé et offert à la population de son quartier naral Liberté 6 par Elimane Lam, a accueilli du monde fou venu témoigner de leur soutien à leur fils, ami, collaborateur, bienfaiteur et formuler des prières pour lui.