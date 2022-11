Monique : 1,5 million de cartes bancaires circulent au Sénégal

Le 7e salon monétique se tient depuis hier, jeudi, à Dakar. Il réunit les fournisseurs de systèmes d’information bancaire, d’équipements et de solutions de paiement, les fabricants de cartes, les banques, les acteurs publics, le secteur privé et les fournisseurs de d’équipements et de services de sécurité informatique.





La rencontre se penche sur la transformation des paiements et services financiers de l’UEMOA et sur les enjeux autour de la sécurité des données et des transactions et la lutte contre la fraude.





Au cours de la cérémonie d'ouverture, le directeur général de la Banque de l’habitat du Sénégal (BHS), Mamadou Bocar Sy, repris par Le Soleil, a révélé qu’au Sénégal, on compte 1,5 million de cartes bancaires en circulation. Le banquier a précisé avoir tiré ces chiffres du dernier rapport de la commission bancaire de l’UMOA.