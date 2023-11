MOR TALLA TINE, GOUVERNEUR DE ZIGUINCHOR : RETOUR EN TERRAIN CONNU

Mor Talla Tine a été installé comme nouveau Gouverneur de Ziguinchor par le ministre de l’Intérieur Sidiki Kaba

Mor Talla Tine a été installé officiellement hier comme nouveau Gouverneur de Ziguinchor par le ministre de l’Intérieur Sidiki Kaba. L’ex Préfet de Dakar prend désormais les reines de chef de l’exécutif de la région de Ziguinchor. Dans son discours d’installation, le ministre de l’Intérieur a dressé le profil de l’homme qui remplace Guedj Diouf. Mor Talla Tine est administrateur civil principal, promu désormais Gouverneur. Préfet de Dakar avant cette nomination de juin 2021 à octobre 2023, il a été aussi Préfet de Mbour, de Bambèye, de Tambacounda, de Médina Yoro Foula (Kolda).





Titulaire d’un diplôme d’études approfondies (Dea) Géographie option économie rurale à l’UCAD, et d’un Master Paix sécurité et défense au Centre des hautes études de défense et de sécurité, Mor Talla Tine est breveté de l’École nationale d’administration en 2007. L’actuel Gouverneur de Ziguinchor est aussi titulaire d’un certificat en gouvernance locale et administration publique de l’Institut de gouvernance locale et développement de Séoul en Corée du Sud et d’un certificat en gestion des ressources naturelles et économies de l’environnement de l’Université Léopold Sédar Senghor d’Alexandrie en Égypte.





Mor Talla Tine a ainsi occupé tour à tour les fonctions de professeur vacataire d’histoire-géographie au Lycée Aboubacar Sy de Tivaoune, de conseiller technique au cabinet du Ministre de la Compétitivité et de la Bonne gouvernance, celui de conseiller technique au ministère de l’Environnement. De août 2008 à avril 2012, il a adjoint au Gouverneur de la région de Ziguinchor chargé du développement. Il retrouve la gouvernance de cette région plus de 10 ans plus tard.





Nommé donc depuis octobre 2023 c’est seulement hier qu’il a été installé. Mor Talla Tine a tenu à souhaitet bon vent à son prédécesseur affecté à Tambacounda, Guedj Diouf. Il a aussi salué le travail remarquable de toutes les autorités administratives qui l’ont précédé dans cette région dont il a l’insigne honneur d’assurer la charge de Gouverneur.