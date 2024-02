Mort de Alpha Yoro Tounkara, étudiant de l'UGB : Le témoignage d’un de ses enseignants au lycée de Dindéfélo

Les populations de la commune de Dindéfélo sont inconsolables depuis l'annonce du décès de Alpha Yéro Tounkara, étudiant en licence 2 de géographie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Décès survenu lors des manifestations contre le report de l’élection présidentielle, le vendredi 9 février, dans l’enceinte universitaire.

Les témoignages sont unanimes sur son passage au lycée de Dindéfélo. Un de ses professeurs en classe de terminale, M. Dieng, soutient qu'il était “un élève travailleur et discipliné”.



“Il a réussi au BAC L2 avec mention assez bien, renseigne-t-il. Depuis qu'il a intégré l'UGB de Saint-Louis, il ne se passait pas une semaine sans qu'il me tienne au courant des aléas de sa vie estudiantine. Chapelet en main malgré son jeune âge, Alpha Yéro Tounkara était brillant, respectueux et toujours jovial".