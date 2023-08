Mort de Fallou Ndiaye (5 ans) : la ronde des témoins

Un garçon nommé Fallou Ndiaye a été retrouvé mort, lundi dernier à Sam Notaire (Guédiawaye). Son corps sans vie a été retrouvé sur la terrasse de l’immeuble où loge son père, Pape Ndiaye, avec son épouse et deux de ses enfants.



La victime, qui vivait avec sa mère, était venu passer quelques jours chez son pater, qui est chauffeur de taxi Yango. C’est après le départ de ce dernier pour le travail, entre 5h et 6h selon certains médias, à 7 pour d’autres, que la découverte macabre a eu lieu.



Depuis, les rumeurs courent à propos des circonstances et des responsables de la mort de l’enfant. Le commissariat de Guédiawaye a ouvert une enquête et lancé les auditions. D’après L’Observateur, le père de la victime, deux femmes avec lesquelles il a divorcé et celle qui partage en ce moment sa vie, ont été entendus en premier. Le journal rapporte que ces derniers ont été suivis des colocataires de la famille éplorée et qu'une troisième vague d’auditions est prévue ce jeudi.



En attendant que le voile de mystère se dissipe sur l’identité de l’auteur ou des auteurs de ce qui ressemble à un meurtre, voire un assassinat, les résultats de l’autopsie renseignent sur la violence des sévices qui ont emporté le garçon. Les légistes de l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, repris par L’Observateur, informent que Fallou Ndiaye a succombé, en effet, à une «plaie pénétrante thoracique antérieure gauche mesurent 5 cm verticale, à bords nets».



Celle-ci, poursuivent les experts, est «située à 1 cm de la ligne médiane et 3,5 cm sous la tête de la clavicule gauche». Elle est «due à une arme blanche tranchante, longue (et) pointue ayant sectionné les articulations sterno-costales des 3e, 4e, 5e et 6e côtes gauches, perforé le péricarde et la paroi antérieure du ventricule droit du cœur».



L’autopsie a en plus révélé «une autre plaie pénétrante abdominale de 2 cm située dans l’hypochondre droit, sans lésions viscérales, en plus d’une large plaie cervicale antérieure droite de 4,3 cm, superficielle, et un contenu gastrique alimentaire non digéré».



L’Observateur informe que toutes les personnes déjà auditionnées puis libérées dans le cadre de l’enquête, repasseront vendredi prochain devant les policiers. Le journal signale que Fallou Ndiaye devrait être inhumé ce jeudi au cimetière de Pikine.