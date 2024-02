Mort de l'étudiant Clédor Prosper Senghor : Le Syndicat des travailleurs de l’UGB compatit à la douleur des étudiants

Le Syndicat des travailleurs de l’université Gaston Berger de Saint-Louis est attristé par le décès de l'étudiant Clédor Prosper Senghor, survenu ce matin à l'hôpital Principal de Dakar. Un deuxième décès enregistré à l'UGB, après celui d'Alpa Yoro Tounkara dans les manifestations contre le report de la Présidentielle.







«C'est avec un cœur meurtri, avec désolation et consternation que nous avons appris le décès de l'étudiant Prosper Clèdor Senghor, un étudiant en Licence 1 à l'UFR Science appliquée aux technologies. Nous sommes là pour encadrer et former des étudiants et ces étudiants ne sont pas partis de chez eux pour venir ici et rentrer avec des certificats de décès. Nous rappelons aux autorités étatiques, militaires et gendarmes que l'université n'est ni un théâtre d'opérations ni un champ de tir. L'université est un temple du savoir », a déclaré Amath Diallo, membre des travailleurs de l’UGB sur RFM.