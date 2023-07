Mort de l’ASP Barthélémy Diatta : Une procession de protestation des femmes de Oukout à Oussouye

De Oukout à la préfecture de Oussouye puis au Palais royal, les femmes du bois sacré et de la société civile, en compagnie du collectif de veille du Cassa pour le déminage et la paix en Casamance, ont marché pour dire" plus jamais ça ". À la préfecture de Oussouye, ces femmes ont lu et remis le mémorandum au préfet.



Cette marche de plus de 1 km a été présidée par les reines Alice Oumoye de Oussouye et Oumoye Ébé de Mlomp selon Ndèye Marie Diédhiou Thiam de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance qui a lu la déclaration. Cette mort tragique de Barthélémy Kamilidiene Diatta, est venue rappeler les années de braise, dit Ndeye Marie Diédhiou Thiam.



Dans cette déclaration, ces femmes annoncent que cette mort de Barthélémy Diatta sonne comme une menace sur la sécurité individuelle et collective des populations du Cassa de la Casamance en général.



Rappelant que le conflit en Casamance a fait trop de victimes du côté des forces de défense et de sécurité, des combattants du MFDC et des commutés, ces femmes affirment que la paix est indispensable pour un développement humain inclusif et durable.



Le préfet de Oussouye, Maurice Dione a salué cette marche qui est en somme un appel à la paix. L'autorité administrative a saisi cette occasion pour plaider l'implication de tous dans le processus de consolidation de la paix.



''Membres de la société civile, des organisations féminines, de jeunesses, des associations, autorités religieuses et coutumières, tout un chacun a un rôle à jouer dans le retour définitif et durable de cette paix tant recherchée en Casamance" prêche le préfet Maurice Dione.