Mort de quatre militaires en Casamance : La réaction de la plateforme des Leaders alliés de Ousmane Sonko

La Plateforme des Leaders et Alliés du Candidat Ousmane Sonko (LACOS) s’est dit “profondément affligée par l’énième tragique accident survenu dans la Zone militaire n°5”. Hier, quatre soldats sont décédés après que leur voiture a sauté sur une mine antichar dans le département de Bignona.





La plateforme LACOS présente “ses sincères condoléances au peuple sénégalais en général, et à l'armée nationale, à son chef suprême, ainsi qu'aux familles des disparus, en particulier”.