Mort de quatre soldats à Bigniona : Déthié Fall réaffirme son "total soutien à l’armée nationale"

Déthié Fall a affiché son soutien à l'armée nationale après la mort, hier, de quatre soldats à Bignona. Seneweb vous propose l’intégralité de son message.



"Mes chers compatriotes C’est avec stupéfaction et beaucoup de tristesse que j’ai appris hier l’accident mortel à Bignona de nos soldats en mission. Je présente mes sincères condoléances à leurs familles, à l’armée nationale, et au peuple sénégalais. Je prie le Tout-Puissant de les accorder Son infinie Miséricorde et les accueille dans Son éternel Paradis. Je réaffirme mon total soutien à l’armée nationale dans sa mission de pacification de la Casamance et de protection de l’intégrité de notre territoire national".



Déthié FALL Candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024 de la coalition DETHIEFALL 2024