Mort de Serigne Abdoul Aziz Sy Ibn Serigne Moustapha Sy Djamil : « Comment j’ai tué mon père »

Arrêté pour la mort de son père Serigne Abdoul Aziz Sy Ibn Serigne Moustapha Sy Djamil, El Hadji Malick Sy a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Face aux enquêteurs, le présumé meurtrier a même retracé le film du drame. Selon l’Observateur repris par Emedia, le mis en cause a attenté à la vie de son père, le 11 janvier dernier, en le poignardant avec un couteau. « El Hadji Malick Sy ne vivait plus sous le même toit avec les membres de sa famille, établie au centre-ville de Dakar, précisément sur l’avenue Jean Jaurès pour des raisons qui seraient liées à son tempérament difficile et à son état psychique », a-t-on relaté.







C’est ainsi que le jour des faits, il a quitté son domicile sis à la Sicap Baobab pour venir chez ses parents bouillant de rage. Là, il déclare avoir besoin qu’on lui remettre de l’argent. « Son père intervient et le sermonne. Il a fait savoir aux enquêteurs que c’est son père qui l’a attaqué en premier et il n’a fait que se défendre. El Hadji Malick Sy a dit qu’au cours de l’altercation avec son père, il a ramassé sur les lieux un couteau de poche. Que c’est à l’aide de cette arme blanche qu’il lui a asséné le coup qui sera fatal à son père, atteint dans la région thorax», renseigne, toujours la source. Serigne Abdoul Aziz Sy s’est affalé en se vidant de son sang avant de perdre la vie.





Son forfait commis, le présumé tueur a jeté le couteau et a pris la poudre d’escampette. Toutefois, il sera arrêté quelques heures par les éléments de la Sûreté urbaine de Dakar. La dépouille Serigne Abdoul Aziz Sy Ibn Serigne Moustapha Sy Djamil est ainsi acheminée à l'hôpital Le Dantec après les constatations faites par la police technique et scientifique sur les lieux du crime





Le procureur de la République a demandé l’ouverture d’une information judiciaire. Le jeune homme souffrirait de troubles mentaux et serait suivi depuis mars 2020 à l’hôpital Fann. Un réquisitoire est envoyé au centre psychiatrique pour la communication de son dossier médical.