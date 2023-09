Mort par noyade d'un enfant : les têtes commencent à tomber au Radisson Blu

Selon les informations de Libération, deux agents du Radisson Blu hôtel, M. Cissé et C. Diaw, chargés de la surveillance de la piscine, ont été placés en garde à vue depuis mercredi soir. Cela fait suite au décès de R. Ba, une petite fille de 4 ans.



La victime, venue avec sa mère, s'est noyée dimanche dernier, lors d'un brunch organisé par l'hôtel. Évacuée à l'hôpital, elle a succombé avant hier.



Le commissariat du Point E, en charge de l'enquête, a procédé à une série d'auditions du personnel de l'établissement hôtelier. L'enquête a révélé une série de négligence mettant en cause les agents incriminés. Et pour cause, souligne le journal, il est ressorti de l'enquête que R. Ba s'est noyée en même temps qu'un autre enfant âgé de 5 ans. Ce dernier, actuellement en soins intensifs, a été sauvé par son père qui a plongé avec ses habits dans la piscine avant d'être réanimé grâce à l'intervention rapide de clients.



Pour le cas de R. Ba, sa maman était partie commander à manger, affirme Libération.