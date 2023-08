Mort pendant 7 minutes, un britannique raconte ce qu’il a vu dans l’au-delà

Victime d’un arrêt cardiaque en 2013, l’acteur britannique Shiv Grewal est techniquement décédé pendant 7 minutes. Il a pu, selon ses dires, voir ce qui se passait dans l'au-delà. Selon le tabloïd britannique « The Mirror », l’homme qui peint désormais des toiles avec des images de ce qu’il appelle « la vie après la mort », raconte qu'il sentait des "choses" se séparer de son corps. « C’était comme si j’étais dans le vide, mais je pouvais ressentir des émotions et des sensations » commence-t-il .





« On se sent léger et déconnecté du monde physique »





« Je n’avais pas de corps. Je suppose que c’était comme nager dans l’eau, on se sent léger et déconnecté du monde physique. A un moment donné , je traversais la Lune, et je pouvais voir des météorites et tout l’espace. Pendant sa gravitation, « plusieurs vies et réincarnations » lui ont été proposées. Mais il a refusé. « J’ai dit très clairement que je voulais retourner à mon corps, à mon époque, à ma femme et continuer à vivre » a-t-il déclaré, sans préciser les entités qui lui proposaient de se réincarner.





Un mois de coma pour une hypoxie cérébrale





Après cela, il est revenu à la vie, car les ambulanciers ont pu le réanimer alors qu’ils faisaient route vers l’hôpital. Shiv Grewal est rentré dans un coma provoqué pendant un mois, à cause d’une hypoxie cérébrale (manque d’oxygène dans le cerveau) ». Son retour à la vie normale est encore perturbé par des problèmes d’élocution et de mobilité.