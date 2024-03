Mort tragique d’une étudiante comorienne : les mis en cause jugés hier

Percutée par une moto en excès de vitesse, l’étudiante comorienne, Housnati A. Mohamed, s’est retrouvée sous les roues d’un camion. La victime a finalement succombé à ses blessures.



Le Soleil, qui déroule le scène tragique, informe que les deux conducteurs, M. Faye, et A. B. Niasse, arrêtés puis placés sous mandat de dépôt, ont été jugés hier jeudi.



Les mis en cause sont poursuivis pour homicide involontaire, excès de vitesse, défaut de permis, de maîtrise et d’assurance.



A la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, ils s’accusent mutuellement. Le scootériste a avoué avoir perdu le contrôle de son engin au boulevard du Général de Gaulle avant de percuter l’étudiante. M. Faye s’est toutefois empressé d’ajouter : « J’ai perdu connaissance. Des témoins m’ont rapporté que c’est mon co-prévenu qui est passé sur la victime avec son camion. »



Niasse bat en brèche et dégage toute responsabilité, arguant que « c’est son coaccusé qui a projeté la défunte sur le pneu arrière » de son gros véhicule.



Affligé par la nouvelle, le père de la victime n’a pas assisté au procès. Représenté par son avocat, il réclame 15 millions de francs CFA, que les prévenus devront verser solidairement à titre de dédommagement aux héritiers de la défunte.



Délibéré, le 18 mars prochain. Le Parquet a requis l’application de la loi.