Moundiaye Cissé : « Une brèche dangereuse pour la démocratie »

Le directeur de l’Ong 3D, Moundiaye Cissé, est très inquiet sur les conséquences qui pourraient advenir suite au report de l’élection présidentielle du 25 février au 15 décembre 2024.



Dans un entretien accordé à Satv.sn, la web Tv du journal Source A, le membre de la société civile y voit « une brèche dangereuse » pour la démocratie sénégalaise.



Il explique : « Aujourd’hui, même si c’est trois mois qu’on accordait au président de la République comme dérogation, le fait que ça passe par le Parlement pour acter ça, cela veut dire qu’il n’y a plus de cause d’éternité sur le mandat, la durée et le nombre de mandats. »



« Parce que, justifie-t-il, demain moi président de la République, je fais mes deux mandats, je ne veux pas partir mais, j’ai la majorité à l’Assemblée nationale. Je crée une histoire quelque part, je demande à mes députés de faire passer une proposition de loi allant dans le sens de me donner une dérogation de trois ans pour une raison ou une autre. »



Moundiaye Cissé de poursuivre : « Cela veut dire que cet acquis que nous avions espéré quand le Président (Macky Sall) a fait cette sortie pour dire qu’il ne sera pas candidat pour un troisième mandat, mais c’était un acquis sur la clause d’éternité, d’intangibilité du mandat. »