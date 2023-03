Moussa Bocar Thiam: «Pourquoi Ousmane Sonko sera condamné pour diffamation»

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique est catégorique: Le leader de Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko n’a pas aucune chance dans le dossier l’opposant au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Pour cause, il s’est expliqué sur le plateau de la Sen Tv, ce jeudi 16 mars après le renvoi du procès pour diffamation tant médiatisé au 30 mars prochain devant le Tribunal correctionnel de Dakar. «En matière de diffamation, la procédure est spéciale. La loi donne au prévenu un délai de 10 jours pour apporter ses preuves à partir de la date de la réception de la citation », a-t-il dit. Moussa Bocar Thiam de déclarer: «Vous pouvez avoir un pool d’avocats, cependant si on applique le Code de procédure de pénale, la sanction est prise. Aujourd’hui, même ses conseils savent qu’Ousmane Sonko sera condamné dans cette affaire contre Maé Mbaye Niang ».