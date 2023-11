Mouvement d'humeur des travailleurs de l'ISRA : Des débrayages annoncés (communiqué)

"Les travailleurs de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) regroupés au sein du SYndicat de la REcherche Scientifique et Technique Agricole (SYRESTA), Syndicat National des Travailleurs de la Recherche Agricole (SYNTRA) et du Syndicat Autonome de la Recherche Agricole et Agroalimentaire (SARAA), informent tous leurs membres qu’il a été décidé dans le consensus ce qui suit :



Il sera observé par tous les agents de l’ISRA un débrayage le vendredi 01 décembre 2023 à partir de 09h00 ;



A partir de la semaine du 04 décembre 2023, les débrayages seront observés tous les mardis et vendredis à partir de 09h00, jusqu’à la signature des textes de décrets.



Pour une réussite totale des actions syndicales, nous demandons à tous les camarades de respecter scrupuleusement le mot d’ordre."



Les Secrétaires Généraux



Dr Modou THIAW Mr Abdel Sakaly SAGNA Mr Kader SY

SARAA SYRESTA SYNTRA