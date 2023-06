Mouvement d'humeur : Le Syndicat national des travailleurs de la Direction des Routes et des Transports terrestres bientôt dans la rue

«Le Syndicat national des travailleurs de la Direction des Routes et des Transports terrestres (SNTDRTT) compte poursuivre ses actions jusqu’à la satisfaction totale des points de revendication», renseigne-t-il dans un communiqué parvenu à Seneweb.







Le syndicat informe avoir déposé au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, au ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions et au ministère de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public une lettre de préavis de grève.





Ceci, à la suite des différentes rencontres qui n’ont pas permis d’apporter des solutions concrètes aux problèmes des travailleurs et face au mutisme de leurs ministres tuteurs.





Ainsi, le SNTDRTT compte mettre les bouchées doubles. «Malgré toutes les démarches entreprises depuis plusieurs mois, aucun des deux ministres n’a reçu les responsables du syndicat. Face à cette indifférence affichée par les autorités, le syndicat porte à la connaissance de l’opinion nationale qu’un mot d’ordre de grève avait été retenu pour les dates du 7 et 8 juin 2023 à Dakar et dans les services régionaux du MITTD, mais suspendu suite aux manifestations et à la situation politique tendue du pays durant cette période. Le syndicat compte poursuivre ses actions jusqu’à la satisfaction totale des points de revendication », lit-on dans la note.





Dans la foulée, le Syndicat national des travailleurs de la Direction des Routes et des Transports terrestres a listé l’ensemble de leurs griefs qui doivent être résolus dans les plus brefs délais, à savoir : «La généralisation de la revalorisation salariale à tous les agents, comme l’a toujours soutenu le président de la République depuis juillet 2022. Pour rappel, le président de la République avait décidé d’augmenter les salaires de tous les agents de l’Administration pour faire face à la cherté de la vie. Il s’est ensuivi l’application de cette mesure aussi bien pour les fonctionnaires, les décisionnaires que les travailleurs des collectivités territoriales et récemment le secteur privé. Donc, ce qui implique de facto la prise en compte des agents contractuels du MITTD qui sont toujours laissés en rade. L’application et la généralisation du paiement des indemnités de chantier à tous les agents permanents dont le décret a été signé le 9 juin 2022 ; le paiement des différentiels de salaire des contractuels de la Direction des Routes, datant de 2004, 2005 et 2006 budgétisés depuis 2016 sans connaître une issue favorable ; la renégociation des salaires des agents contractuels du 2 mai 2021, prenant compte du diplôme, de l’ancienneté et du niveau de responsabilité de l’agent ; le paiement des heures supplémentaires qui devrait être effectif aussitôt après la régularisation des contrats du 2 mai 2021 ; l’intégration des agents contractuels dans la Fonction publique ; le rappel des cotisations de l’IPRES ; le paiement des primes de motivation dont le décret a été signé le 9 juin 2021 ; le paiement des indemnités de logement aux ayants droit», liste-t-il.