Mouvement d’humeur : Le ministre Modou Diagne Fada annonce une bonne nouvelle pour les travailleurs des collectivités territoriales





Après trois jours de suspension, les agents des collectivités territoriales ont repris hier leur grève, un mouvement d'humeur qui s'éternise.





À cet effet, le ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des territoires annonce une rencontre prochaine entre les grévistes et le Premier ministre Amadou Bâ. D’après Modou Diagne Fada, cette concertation va mettre fin aux problèmes qui gangrènent le secteur depuis un certain moment.









« On va s'en sortir bientôt. Le Premier ministre m'a assuré hier qu'il va recevoir les travailleurs des collectivités territoriales. J'ai bon espoir qu'après cette rencontre, le climat va s'apaiser davantage. Comme vous avez dû le constater, le climat s'est beaucoup apaisé. Maintenant, il faut travailler avec eux et essayer de pousser à l'organisation d’une entrevue entre le Premier ministre et l'Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales pour régler ces problèmes définitivement », espère le ministre Modou Diagne Fada.