Mouvement Jeuf : Thione Niang donne rendez-vous à Sendou ce samedi

Dans un communiqué officiel, le mouvement JEUF annonce avec enthousiasme son événement inaugural qui se tiendra à Sendou le 11 novembre 2023 à 16h. Cette initiative, marquée par un engagement en faveur d'un Sénégal « dynamique et uni », invite la communauté à participer à ce moment fondateur.





L'événement, qui promet d'être un rendez-vous significatif, est ouvert à tous ceux qui partagent la vision du mouvement JEUF porté par son slogan « Let’s go To Work ». La cérémonie se déroulera à Sendou et débutera à 16h.