[Focus] Nathalie Yamb, les dessous d’un engagement militant

A l'occasion de la récente crise au Sénégal, Nathalie Yamb, suisso camerounaise se revendiquant panafricaniste, a été très active sur une situation qui a priori ne la regarde pas beaucoup ....





Ainsi elle a cherché à recueillir des témoignages d'éventuelles bavures perpétrées par les forces de l'ordre sénégalaises. Elle a cherché ensuite à les relayer à des journalistes et des organisations non gouvernementales. Si la dénonciation des abus est essentielle, la manière dont elle a agit n'a pas favorisé une issue pacifique à la crise et a alimenté les tensions déjà existantes.





Ayant la parole facile quand il s'agit des autres cette femme donne son avis sur des sujets qui ne la concerne peu ou pas. Expulsée de Côte d'Ivoire en 2019 pour activités incompatibles avec l'intérêt national, elle s'est récemment impliquée dans les affaires du Sénégal. Encline à donner des leçons aux autres, Nathalie Yamb critique régulièrement certains dirigeants africains au pouvoir depuis de nombreuses années. Mais madame Yamb, vous êtes bien silencieuse sur la situation au Cameroun, où le président Paul Biya est au pouvoir depuis 40 ans....





Cette femme aux moeurs légères, amante du président ghanéen Jerry Rawlings ou de Mamadou Koulibaly fondateur du Lieder, vit en Suisse à Steinhausen, ville connue pour être un paradis fiscal. C'est idéal pour dissimuler des rentrées d'argent peu avouables ... Surprenant pour une personne se revendiquant comme panafricaniste de vivre en Suisse et d'avoir de grands discours sur ce qui se fait en Afrique. Peut être que madame Yamb préfère vivre en Suisse qu'au Cameroun ?





Ayant un discours critique à l'égard des politiques corrompus, elle est propriétaire de deux sociétés écrans comme cela a été révélé par les Pandora Papers en octobre 2021. Et elle utilise volontiers Liyeplimal un système de vente multiniveaux. Ce système est illégal dans de nombreux pays car considéré comme frauduleux. Et visiblement les affaires de Nathalie Yamb se portent bien, en





témoigne son achat immobilier de luxe à Abidjan dans le quartier de Cocody. Estimé à 250 millions de CFA ce bien a été loué par la suisso-camerounaise à un ressortissant français pour le modique loyer mensuel de 1, 2 millions de francs CFA. Les discours anti-impérialiste de Nathalie Yamb s'arrêtent quand rentrent en jeu ses intérêts financiers...





Intervenant occasionnellement sur la chaîne Afrique Résurrection de Kemi Seba ou sur sa propre chaîne Youtube, sur des sujets variés, souvent de manière opportuniste, elle semble avoir un faible pour les discours servant les intérêts de Moscou notamment. La dame de Sotchi a ainsi récemment tenté de diffuser une vidéo concernant la Mauritanie dans laquelle elle affirme que ce pays serait le cheval de Troie de l'OTAN en Afrique...





Loin de l'idéologie panafricaine promouvant d'indépendance totale du continent africain et la solidarité de ses peuples, madame Yamb semble d'abord désireuse de servir ses intérêts en développant son réseau au sein des sphères politiques africaines et en accroissant sa richesse.