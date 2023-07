Naufrage d'une pirogue : Doudou Ka présente ses condoléances aux familles des victimes

Un drame a frappé le Sénégal en ce lundi 24 juillet. Le commandant du groupement d'incendie et de secours n°1 de la région de Dakar, Martial Ndione, a informé qu'une pirogue a chaviré, faisant 17 victimes dont 15 morts et 2 rescapés.





Peu de temps après la nouvelle de ce drame, le chef de l'État Macky Sall a réagi en présentant ses condoléances aux familles des victimes.





Le ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou Ka, a emboîté le pas au chef suprême des armées sur son compte Twitter.