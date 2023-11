Nderane ( Diouroup): Un village sans chef de village qui se cherche

Ndérane est un village qui vit de l’agriculture dans la région de Fatick. Ses habitants ont tous les problèmes du monde pour avoir des intrants agricoles notamment l'engrais. La cause, le village est sans chef de village. Il dépend du village de Fayil, situé à 3km.

Selon un dignitaire de Ndérane " l'absence du chef de village nous cause beaucoup de problèmes. Ce qui nous préoccupe le plus, ce sont les difficultés que nous rencontrons pour avoir de l'engrais. Le chef de village de Fayil ouvre une liste la veille alors qu’il devait le faire le jour-j pour une distribution plus équitable. Mais nous constatons une discrimination car avant notre arrivée, la liste est déjà bouclée".