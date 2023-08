Ndèye Khady Ndiaye baptise son fils Me Baldé

Hé oui ! Reconnaissante vis-à-vis de son avocat, Ndèye Khady Ndiaye a baptisé son nouveau-né Me Bassirou Baldé, selon nos sources.





Pour remercier la robe noire de l’avoir défendue durant le procès Sweet Beauté, la propriétaire de l'ex-salon de massage a posé un acte « mémorable ».





Seneweb, qui a voulu recueillir les impressions du tout nouvel homonyme du fils de Ndèye Khady Ndiaye, a joint Me Baldé par téléphone.





Ce dernier, sans trop s'avancer sur le sujet, souligne que cela est du « domaine strictement privé ».





En effet, ce geste de la nouvelle maman vient confirmer ses mots au sortir du procès de viol et menace de mort qui a opposé Adji Sarr et Ousmane Sonko. Elle affirmait être dépassée par l’élan humaniste de son avocat qui, en plus de l’avoir défendue, l’a accompagnée psychologiquement et moralement.