Ndiaganiao : Youssou Faye vole 30 poulets et se retrouve en prison

Les faits se sont déroulés au village de Godaguene situé dans la commune de Ndiaganiao.



Le nommé Youssou Faye voleur de renom a profité de l’absence de la victime pour escalader le mur de clôture de la maison pour défoncer la porte du poulailler de la dame Marie Tine avant de faire main basse sur 30 poulets.



Après son forfait, le malfrat est retourné à Ndiaganiao pour écouler son butin.



Malheureusement il est tombé sur un certain Mory Tine avec deux poulets à la main.



Ce dernier ayant eu vent du vol perpétré dans le poulailler de Marie Tine a alerté la victime qui n’a pas mis de temps pour rallier les lieux.



A son arrivée, elle a reconnu ses deux poulets.



Arrêté et conduit à la brigade de gendarmerie de Ndiaganiao, le mis en cause a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés et soutient avoir été marabouté.



Il a été déféré au parquet de Mbour pour vol portant sur 30 poulets.