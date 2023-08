Ndiakhirate : Très remontés, les habitants exigent de la SEDIMA la délocalisation de sa ferme avicole

A Sangalkam, précisément à Ndiakhirate, les populations ne veulent plus cohabiter avec la ferme avicole de l'entreprise SEDIMA. Et pour cause ! Elles avancent que cette ferme est responsable des mauvaises odeurs qui empestent cette localité et qui causent des maladies respiratoires aux habitants.





«Nous savons tous que les poulaillers dégagent une mauvaise odeur, surtout en cette période d'hivernage. Nous avons des difficultés pour cohabiter avec cette ferme, car elle dégage une mauvaise odeur dans nos maisons et nous savons tous que les mauvaises odeurs sont nuisibles à la santé humaine. Nous reconnaissons que la propriétaire de l'entreprise a investi dans le pays et a créé des emplois pour les jeunes. C'est un modèle de réussite économique et sociale, mais nous l'invitons à ne pas mettre en danger la vie d'autrui, surtout ses voisins", a laissé entendre Abdoulaye Sow, leur porte-parole sur RFM.





Face à cette situation "insupportable" et au mutisme des responsables de la SEDIMA, les habitants de Ndiakhirate exigent la délocalisation de la ferme. «Nous exigeons la délocalisation de la ferme vers un autre lieu. C'est la meilleure solution, car nous ne pouvons plus supporter cette mauvaise odeur qui contribue à dégrader notre environnement et notre santé», ajoute-t-il.