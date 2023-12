Neuf filles violées à Jaxaay : les élèves de oustaz Bayo transférés au…

Les pensionnaires de l’école coranique de oustaz Bayo ont été sortis de cette école, ce mercredi 27 décembre, et transférés au centre polyvalent de Thiaroye. «La mesure a été exécutée par le préfet du département de Keur Massar, qui était accompagné par d’autres autorités administratives», rapporte Les Échos, qui donne l’information.



Cette décision fait suite à l’éclatement du scandale de viol qui secoue cet établissement situé à l’Unité 23 des Parcelles Assainies de Jaxaay et qui compte près d’une centaine d’apprenants. Neuf pensionnaires du daara, des filles mineures, accusent leur maître d’avoir abusé d’elles à plusieurs reprises. Et pour éviter que ses victimes présumées tombent enceinte, selon l’enquête, oustaz Bayo leur remettait de l’argent pour se payer des méthodes contraceptives.



C’est d’ailleurs lorsqu’une des filles (S. Touré) s’est rendue au centre médical de Jaxaay pour s’en faire prescrire une que l’affaire éclaté. Oustaz Bayo sera par la suite arrêté. Il a été déféré au parquet, vendredi dernier, pour corruption de mineures, viol et pédophilie.