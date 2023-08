Nicolas Ndiaye de Ld : " l'émigration clandestine reflète un certain échec de l'emploi"

Une délégation de la Ligue démocratique ( Ld) a été reçue par le khalife général des mourides. Le Secrétaire Général dudit parti Nicolas Ndiaye et ses camarades en ont profité pour effectuer leur ziara pré-magal et solliciter les bénédictions de Serigne Mountakha Mbacké.



Le Sg de la Ld n'a pas porté de gants pour déclarer que l'émigration clandestine est une manifestation du désespoir de la jeunesse. Pour lui, ce phénomène reflète un certain échec du programme de l'emploi.



" L'émigration clandestine est un mal très profond. Ceux qui dirigent notre pays doivent se pencher sur cette affaire pour comprendre pourquoi les jeunes à la fleur de l'âge prennent ce risque. C'est un désespoir ", regrette Nicolas Ndiaye devant la presse.



Il faut redonner de l'espoir à la jeunesse d'après le Secrétaire général de la Ligue démocratique.



" Ça reflète un certain échec, même c'est un phénomène mondial. Mais le Président Macky Sall a fait beaucoup d'efforts ", insiste notre interlocuteur.



Le chef de l'Etat a apaisé la situation nationale du pays d'après la Ld. Nicolas Ndiaye a précisé que leur parti membre de Bby va choisir son candidat en 2024.