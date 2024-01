Nioro : Amadou Ba lance des travaux routiers

M. Amadou BA, Premier Ministre de la République du Sénégal a procédé ce vendredi 5 janvier 2024 à Firgui dans le département de Nioro, au lancement et à la pose de la 1ère pierre des travaux d’aménagement de la route Firgui – Dabaly – Kaymore – Thissé et de construction des pistes Keur Ayip-Keur Samba Kouta et Nioro du Rip-Keur Sinthiou.





La cérémonie s’est tenue en présence de Monsieur Mansour Faye, ministre des infrastructures, M. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'eau et de l'assainissement, M. Mamadou Moustapha Ba, ministre des finances et du budget, M. Modou Diagne Fada, ministre des collectivités territoriales, des autorités administratives et locales.