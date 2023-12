Noël : Les vœux de Déthié Fall

Déthié Fall, candidat à l'élection présidentielle de 2024, a adressé ses vœux de Noël dans un message parvenu à Seneweb.



"Je souhaite une joyeuse fête de Noël à toute la communauté chrétienne d'ici et de la diaspora. Que toutes les prières formulées en ce jour spécial soient exaucées au bénéfice d'un Sénégal uni et prospère mais aussi « bon à vivre et beau à voir", a-t-il écrit.