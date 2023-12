Nombreux cas de viols à Tambacounda : La RADDHO s'inquiète et sensibilise

La section de Tambacpunda de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme (RADDHO) veut jouer sa partition dans la lutte contre les nombreux cas de viol qui prennent des proportions inquiétantes dans la région .





C’est justement pour cette raison qu’elle a entrepris une campagne de sensibilisation, et que ses membres ont été ce week-end dans un hôtel de la place pour y animer un forum de sensibilisation et d’information.





L’occasion a été ainsi donnée aux différents intervenants pour sonner l’alerte sur la gravité de ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur à Tambacounda. Selon le coordonnateur régional de la RADDHO de Tambacounda, Badara Tine, la législation de ce phénomène n’a pas fait tache d’huile au vu du nombre élevé de procès sur le sujet. Toujours selon M. Tine, “il ne se passe une seule semaine sans qu'un cas de viol ne soit enregistré à Tambacounda”. D'où cette campagne de sensibilisation pour une tolérance zéro contre le viol et la pédophilie.