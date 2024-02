Non le noir n’est pas la couleur de la Saint-Valentin !

Au Sénégal, à l’occasion de la fête de la Saint-Valentin, beaucoup de personnes optent pour les couleurs rouge et noir. Pourtant le noir n’est ni la couleur de l’amour ni celle de la Saint-Valentin. Il s’agit plutôt du rouge et du blanc. En effet, La Saint-Valentin célébrée le 14 février, est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux.





Les couples profitent de cette journée pour s'échanger des mots doux et des cadeaux tels que des roses rouges, qui sont l'emblème de la passion.