Notto Diobass : Les populations de Thiéo crient leur soif et interpellent les autorités

Les populations du village de Thiéo dans le département de Thiès, ont battu le macadam pour crier leur soif. Selon les manifestants, depuis plus d'une décennie, un manque d'eau criard règne dans cette contrée de la commune de Notto Diobass. Les habitants de ce village ont manifesté, arborant des brassards rouges et des récipients vides.



« Je suis fils du village de Thiéo, le problème d’eau a été évoqué N fois et sans solution. Dans la bible, lorsque le peuple de Dieu a été soumis à l’esclavage en Égypte, Dieu a dit à Moïse : « j’ai entendu le cri de mon peuple, je vis la misère de mon peuple, va libérer mon peuple . » Je me pose pas en libérateur mais je lance le cri de cœur de mon village et des villages environnants", sermonne un homme d'église. Il poursuit son speech : "Ce qui se passe ici à Thiéo, à quelque 3 km d’ici à vol d’oiseau, il y a les forages qui alimentent les localités plus importantes peut-être que le Diobass, en eau et ici à Thiéo, depuis des années on n'a pas d’eau. Vous voyez les Charrettes qui sont là", fait remarquer l'abbé.

« Depuis 1998, on n'a pas d’eau et ici on voit beaucoup de forages dans la communes, mêmes les puits n'ont plus d’eau. Pour cuisiner il faut se réveiller à 3 h du matin pour chercher de l’eau jusqu’à 6 h 30. C’est tellement difficile, on achète des bidons d’eau, les 10litre à 1500 fr. Nous lançons un message au président de la république, nous sommes fatiguées. Toutes les autorités sont au courant, d’ailleurs nous sommes même allés devant la mairie de Notto pour faire une marche», précise Madame Diagne Faye.

La sourde oreilles des autorités

« Nous avons écrit aux autorités locales et fait des marches pacifiques et envoyé des correspondances aux autorités, mais notre cri de cœur n’est pas entendu. C’est la raison pour laquelle nous voulons qu’on soit branché au réseau KMS3 qui est à quelques trois kilomètres de Thiéo. Nos sœurs et nos mamans sont fatiguées, nos puits sont taris. Nous exigeons que cette injustice soit réparée" tonne le président de l'Asc Thiéo, Pierre Ndahnam Ciss.