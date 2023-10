Nouveaux paradigmes carcéraux : Le défi de la formation continue du personnel pénitentiaire

L'Administration Pénitentiaire du Sénégal a entamé un séminaire de formation sur le thème "la formation initiale et continue du personnel pénitentiaire communication, comportement, gestion des groupes vulnérables". Cela, en partenariat avec l'Internationale Rechtliche Zusammenarbeit (IRZ). Il s’agit de se pencher sur une combinaison de la formation théorique et des stages en milieu carcéral, la création d'une structure de personnel performant, la communication avec les détenus, y compris dans des situations d'exception, les techniques de communication non violente, la réflexion sur le rôle du personnel pénitentiaire dans la prévention de la violence mais aussi la gestion des groupes vulnérables.





En effet, deux aspects majeurs font l'essence de l'administration pénitentiaire.il s'agit de la garde des personnes privées de liberté dans les conditions les plus favorables possibles d'une part et d'autre part réussir la réinsertion dans la société et une réduction drastique de la récidive. Du moins selon Mohamed Montasser Abibi. Il est le Chef du département Afrique de la fondation allemande pour la coopération juridique internationale (IRIZ)





Le personnel pénitentiaire a un rôle primordial à jouer dans ce domaine pour assurer le fonctionnement efficace de l'administration. Cette formation contient des aspects qui vont renforcer la gestion des détenus tels que énumérés. La fondation est partenaire de l'administration pénitentiaire depuis 2018. Elle a été créée en 1992 par le ministère fédéral allemand de la justice pour l'amélioration et le soutien juridique international de tous les partenaires. Le projet intervient dans plusieurs grands pays. « Ces aspects sont cruciaux. La formation initiale est un pilier fondamental pour le bon fonctionnement de la structure. Elle équipe le personnel en connaissance pour faire face aux défis complexes pour respecter le droit fondamental des personnes privées de liberté. Il souligne que la formation doit évoluer en permanence et s'adapter aux besoins et mutations du système pénitentiaire », dit-il.