Nouvelle clé Usb, date de dépôt de parrainages : Ce qui est exigé aux candidats en séance de rattrapage

Les mandataires des 22 candidats déclarés autorisés à régulariser des doublons externes ont été convoqués, ce vendredi à 18h, au Conseil constitutionnel. Une rencontre lors de laquelle il leur a été remis les notifications et une nouvelle clé usb dans laquelle ils doivent remplacer les signatures 48h suivant cette date.



Ainsi, ils ont tous jusqu'à ce lundi à 17h pour passer à l'acte en vue de revenir dans la course pour la présidentielle du 25 février 2024.



A préciser que pour cette séance de rattrapage, les prétendants ne remplissent que les fichiers électroniques.



L'ordre de passage n'est pas encore déterminé. Et tout porte à croire que le même sera maintenu même si le leader de Awalé, Dr Abdourahmane Diouf, a, à travers un recours, demandé l'organisation d'un nouveau tirage au sort pour déterminer l'ordre de vérification.



En tout état de cause, le Conseil constitutionnel a jusqu'au 12 janvier pour publier la liste des candidats dont le parrainage est retenu, en vertu de la loi électorale.



Pour rappel, quelque 09 dossiers de parrainages sont déjà retenus, 60 autres purement et simplement rejetés pour divers motifs et deux candidats ont désisté.